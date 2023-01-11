Мобилизованным бойцам из Ростовской области отправили 7 тонн вещей и продуктов

Военным в том числе передали мед и сгущенное молоко. Фото: сайт правительства РО
Мобилизованным бойцам из Ростовской области передали 7 тонн вещей и продуктов. На очередную партию полезного груза из бюджета региона выделили около 5,5 млн рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.
- Военнослужащим в том числе передали мед и сгущенное молоко. Сладкие подарки напомнят бойцам о доме, о том, что им желают победы и ждут их возвращения, - рассказал Вадим Артемов.
Власти Ростовской области постоянно поддерживают солдат и офицеров. Например, не так давно по поручению губернатора казачьему подразделению передали новое снаряжение, а в декабре донские военные получили 16 автомобилей УАЗ «Патриот».
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