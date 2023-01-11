В Ростовской области возбудили дело из-за подделанного решения собрания депутатов поселения

Материалы прокурорской проверки направлены в Миллеровский МСО СУ СК РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миллеровском районе возбудили уголовное дело из-за поддельного решения собрания депутатов. Об этом «КП-Ростов-на-Дону»

По информации ведомства, на одном из собрании депутатов участники разбирали на повестке дня три вопроса: изменение в законе о перечне услуг по погребению, протест местного межрайонного прокурора по поводу назначения главы их поселения и сам выбор нового главы.

Во время голосования по выбору главы поселения ни один из кандидатов не набрал большинство голосов от установленной численности депутатов, в связи с чем все кандидатуры были отклонены. Однако спустя несколько месяцев на сайте местной администрации разместили сообщение, что новой главой стала Н. Беликова.

Материалы прокурорской проверки направлены в Миллеровский МСО СУ СК РФ по Ростовской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, по статье 327 УК РФ.

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