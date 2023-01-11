В Ростове водитель Infiniti придумал ДТП, чтобы обмануть страховщиков на сотни тысяч

Ростовчанина обвинили в покушении на мошенничество. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростове водитель Infinity вместе с сообщниками попытался обмануть страховую компанию и получить крупную компенсацию. Его обвиняют в покушении на мошенничество в сфере страхования.

СЛУЧАЙ - НЕ СТРАХОВОЙ

По версии следствия, у Евгения (имя изменено — прим.ред.) был в пользовании автомобиль Infinity Q50. У владельца автомобиля был оформлен страховой полис, а у иномарки были механические повреждения. Тем не менее выплаты были не положены — случай не страховой.

Тогда мужчина придумал, как получить компенсацию обманом. Он нашел несколько сообщников и распределил роли в преступной схеме. Евгений передал другим участникам сговора свой автомобиль, а те в свою очередь изготовили извещение о ДТП. Согласно фальшивому документу, авария произошла на улице Лелюшенко 27 апреля 2019 года.

После этого водитель попросил знакомую передать пакет документов в филиал страховой компании. Она не знала о преступном умысле мужчины и согласилась выполнить просьбу. В июне страховщики получили все бумаги, необходимые для начисления компенсации. Сотрудники рассчитали стоимость возмещения в размере 370 230 рублей.

В ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА - ОТКАЗАТЬ

Однако специалисты установили, что Infiniti не могла получить такие повреждения в результате апрельской аварии. Компания приняла решение отказать в компенсации. Позже информация об этом случае дошла до правоохранителей.

В отношении автомобилиста и инициатора аферы было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 159.3 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Личности других участников преступной схемы не установлены. Уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство.

В настоящее время расследование в отношении водителя завершено.

— Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, — рассказал прокурор Ростова-на-Дону Олег Фрикель.

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