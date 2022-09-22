В Ростове поймали банду, которая три года инсценировала ДТП и "заработала" на страховке 13,5 миллиона рублей

В Ростове поймали банду, которая три года инсценировала ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове правоохранители обезвредили банду дорожных мошенников, которая три года инсценировала различные ДТП. По итогу аварий они получали страховые выплаты. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

ДЕЙСТВОВАЛИ БАНДОЙ

Следователи выяснили, что с лета 2018 года по апрель 2021 года шестеро злоумышленников устраивали постановочные ДТП, а затем с уже заранее подготовленными документами обращались в Российский союз автостраховщиков. За три года участники банды «заработали» на страховых выплатах более 13,5 миллиона рублей. Но действовали злоумышленники не сами, а с наводки своего главаря, который заранее продумал схему незаконного получения денег.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ленинский районный суд определил для четверых меру пресечения в виде домашнего ареста, а еще двое до суда пробудут в СИЗО.

Три года шестеро ростовчан незаконно "зарабатывали" на страховке при автоавариях. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

"ФОТОШОПИЛИ" НАРУШЕНИЯ

Это не первое громкое дело в регионе, в котором злоумышленники пытаются выдать желаемое за действительно произошедшее на дороге. Так, в апреле 10 действующих полицейских и еще 16 фигурантов уголовного дела, в том числе бывших правоохранителей, были задержаны по подозрению во многолетних вымогательствах с помощью "Фотошопа". По версии следствия, за три года банда заработала 14 миллионов рублей на водителях, которые проезжали по федеральной трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе.

- Они фотографировали проезжающие транзитом автомобили, после чего, используя графический редактор, создавали фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения, - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

А после пересылали снимки на следующие посты ДПС: инспекторы останавливали машины, показывая кадры, где видно, что водитель нарушил правила ПДД. И водители предпочитали раскошелиться: взятки принимались от пяти тысяч рублей до полумиллиона. В случае признания судом вины, подозреваемым грозит до 15 лет заключения.

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