В Росздравнадзоре опровергли дефицит лекарств в аптеках Ростовской области

Нехватки препаратов нет, с поступлениями все в порядке Фото: Тимур ХАНОВ.

Дефицита лекарств в аптеках Ростовской области сейчас не регистрируют, с поступлениями препаратов все в порядке. Об этом журналисту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в региональном управлении Росздравнадзора.

- За снабжением ведется ежедневный мониторинг. Никаких сложностей с поставками нет. С вопросами или нареканиями по поводу отсутствия каких-либо препаратов жители Дона могут обратиться в наш фармотдел, - прокомментировала представитель ведомства.

Напомним, о нехватке лекарств на Дону заговорили после предупреждения в телеграм-канале федерального Росздравнадзора.

- В связи с повышенным спросом могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов. Это связано с логистическими проблемами поставщиков и производителей. Дистрибьюторы принимают меры по изменению логистики, - проинформировало ведомство.

АЛЛО!

Телефон отдела управления Росздравнадзора по Ростовской области: 8 (863) 2869818

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