На Дону пищевые предприятия увеличили свое производство

Рост перерабатывающей отрасли превысил 110,3 процента. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростовской области за 11 месяцев прошлого года пищепром увеличил свое производство на 110,3 процента. Сообщается на сайте регионального правительства.

Если сравнивать с 2021годом, в прошлом году с января по ноябрь производство сельхозпродукции составило 108,5 процента. А рост перерабатывающей отрасли превысил 110,3 процента.

- При этом отгружено пищевой продукции более чем на 243 миллиардов рублей, что на 30 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, - подчеркнул первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

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