Кубанский казачий хор выступил для раненых участников спецоперации в госпитале

Артисты выступили в госпитале перед участниками СВО. Фото: пресс-служба Кубанского казачьего хора

Артисты знаменитого Кубанского казачьего хора под руководством Виктора Захарченко поддержали концертом участников специальной военной операции, которые получили ранения при выполнении боевых задач и проходят лечение в ростовском госпитале Минобороны. Об этом сообщают наши коллеги из «КП - Кубань».

Под громкие аплодисменты для бойцов прозвучали легендарные композиции - «Родина», «Офицеры», «Прощание славянки», «Узенький проулочек», «Распрягайте, хлопцы, коней» и другие любимые всеми песни, и, конечно, же гимн России.

Солдаты вместе с медработниками, от души подпевая и не сдерживая слез, просили сыграть на бис любимые произведения.

А в финале концерта замначальника госпиталя, подполковник медслужбы Алексей Гусев вручил первому заместителю гендиректора Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко Благодарственное письмо.

– Глядя на солдат, когда они на Вашем выступлении начинают подпевать знакомые каждому россиянину слова, улыбаться, хочется поблагодарить Кубанский казачий хор! Вы поднимаете боевой дух нашей освободительной армии, - подчеркнул Алексей Викторович.

В ответном слове награжденный поблагодарил бойцов за их подвиги.

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