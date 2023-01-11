В небе над Ростовом заметили необычное природное явление

У солнца над Ростовом появились «уши»; ФОТО: группа ВК «Это Ростов»

Фото с необычным природным явлением появилось в местных пабликах. На снимках видно одно из разновидностей гало – паргелий, световое пятно на уровне солнца. Его еще называют «солнце с ушами».

Снимки сразу собрали несколько тысяч просмотров. А некоторые дончане отметили, что гало в этот день видели и в других районах области.

- Было нереально сегодня, - написала одна из комментаторов.

А некоторые увидели в этом особый знак.

- Навигатор выходит на новый уровень. Теперь указатель не только в телефоне, но и в небе, - подшутила другая девушка.

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