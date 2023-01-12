В Ростовской области разыскивают 62-летнего мужчину

Мужчина может находиться в Аксае или в Батайске. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 62-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Виктора Иванцова последний раз видели 10 января. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но ничего не вышло. Они обратились в полицию, позже к поискам подключились волонтеры.

Рост мужчины около 174 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. В чем был одет пропавший неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове водитель автобуса отвез заснувшего ребенка прямо домой

О человечном поступке в соцсетях рассказала мама мальчика, а мы нашли Константина Мышляева - но сам себя он героем не считает

(Подробности)