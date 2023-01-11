В Ростове водитель автобуса отвез заснувшего ребенка прямо домой

Мужчина уверен, что любой нормальный человек на его месте поступил бы также. Фото: Личный архив героя публикации

С наступлением холодов ростовчане ждут общественный транспорт на остановках как манну небесную. Мерзнуть на морозе не хочется - побыстрее бы добраться до дома. Многие сетуют на водителей - то печку не включают, то не улыбнутся, обвиняя в равнодушии.

Не так давно многие были шокированы случаем в Новосибирской области, где водитель маршрутки высадил 12-летнего школьника в 30-градусный мороз. Как сообщили очевидцы в соцсетях, ребенок оказался в незнакомом месте и добирался домой пешком.

К счастью, у водителя Константина Мышляева из Ростова-на-Дону характер оказался не такой нордический. Трогательную историю о том, как водитель автобуса отвез заснувшего в салоне ребенка прямиком домой, второй день обсуждают в соцсетях. О ней рассказала мама мальчика, которая таким образом захотела выразить благодарность водителю. В «КП - Ростов-на-Дону» нашли героя дня, и вот, что стало известно.

ОБЫЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

- Ехал по маршруту, все как обычно, - вспоминает Константин. - Доехал до конечной остановки. Люди вышли. Собрался ехать в гараж. Перед въездом в АТП люди вышли, а сидевший сзади мужчина подошел ко мне и сказал, что пацан спит в кресле. Его не видно, он маленький, класс четвертый. Он, видать, замерз - возле печки сел, пригрелся и уснул. Оттого, что он маленький я его и не увидел сразу.

После занятий ребенок сел поближе к печке, пригрелся и уснул. Фото: Екатерина ПОПОВА

Водитель подошел к ребенку, разбудил, узнал, где он живет.

- Мальчик спросонья перепугался, не понимал, что происходит, - продолжает шофер. - Взял номер телефона его мамы, позвонил ей, успокоил. Мало ли, может, уже в розыск подали ребенка... Сказал ей, что посажу ребенка на другой автобус нашего маршрута. А потом передумал, все-таки ребенок маленький и спокойней будет самому его довезти. Предупредил женщину, чтобы нас встретили. И привез его домой.

Мама мальчика хотела даже отблагодарить деньгами.

- Но я отказался, - улыбается собеседник. - Не ради денег я это делал, я ей сразу сказал. И ничего сверхъестественного в таком поступке не вижу. Любой нормальный человек на моем месте поступил также. А что мне нужно было делать? Ребенка на морозе что ли высадить?

КОГДА ПОРТФЕЛЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОН САМ

- Знаете, бывает в день десять, пятнадцать, иногда двадцать учеников проходят через меня, прикладываю карты к валидатору, а на экране - нет средств, - смеется Константин. - Они стоят на меня глазами хлопают, я говорю: «Что стоишь? Проходи». Только родителям скажи, что у тебя денег нет на карточке, чтобы они тебе положили. Мало ли… Родители замотались, какие-то проблемы у них. Причем здесь дети?

Водитель сначала думал посадить мальчика на другой автобус, а потом решил, что лучше будет отвезти мальчонку самому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это же не значит, что если у ребенка нет денег на карте, то его нужно высаживать. Я думаю, что большинство водителей поступили бы так же. По крайней мере, те, с кем я общаюсь. Ладно, еще был бы старшеклассник, которого можно было бы посадить просто в попутный автобус. А тут ребенок! Ну, куда его? Куда его пересаживать на другой транспорт, если у него портфель больше, чем он сам?!

- Начальство не ругало за перерасход топлива?

- Ничего страшного. Я сам с этим разберусь. Самое главное, что ребенок жив и здоров. Он не замерз, не пострадал, а остальное все ерунда.

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