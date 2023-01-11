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Общество11 января 2023 15:26

В Ростове водитель автобуса отвез заснувшего ребенка прямо домой

О человечном поступке в соцсетях рассказала мама мальчика, а мы нашли Константина Мышляева - но сам себя он героем не считает
Максим ЧУМАКОВ
Мужчина уверен, что любой нормальный человек на его месте поступил бы также.

Мужчина уверен, что любой нормальный человек на его месте поступил бы также.

Фото: Личный архив героя публикации

С наступлением холодов ростовчане ждут общественный транспорт на остановках как манну небесную. Мерзнуть на морозе не хочется - побыстрее бы добраться до дома. Многие сетуют на водителей - то печку не включают, то не улыбнутся, обвиняя в равнодушии.

Не так давно многие были шокированы случаем в Новосибирской области, где водитель маршрутки высадил 12-летнего школьника в 30-градусный мороз. Как сообщили очевидцы в соцсетях, ребенок оказался в незнакомом месте и добирался домой пешком.

К счастью, у водителя Константина Мышляева из Ростова-на-Дону характер оказался не такой нордический. Трогательную историю о том, как водитель автобуса отвез заснувшего в салоне ребенка прямиком домой, второй день обсуждают в соцсетях. О ней рассказала мама мальчика, которая таким образом захотела выразить благодарность водителю. В «КП - Ростов-на-Дону» нашли героя дня, и вот, что стало известно.

ОБЫЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

- Ехал по маршруту, все как обычно, - вспоминает Константин. - Доехал до конечной остановки. Люди вышли. Собрался ехать в гараж. Перед въездом в АТП люди вышли, а сидевший сзади мужчина подошел ко мне и сказал, что пацан спит в кресле. Его не видно, он маленький, класс четвертый. Он, видать, замерз - возле печки сел, пригрелся и уснул. Оттого, что он маленький я его и не увидел сразу.

После занятий ребенок сел поближе к печке, пригрелся и уснул.

После занятий ребенок сел поближе к печке, пригрелся и уснул.

Фото: Екатерина ПОПОВА

Водитель подошел к ребенку, разбудил, узнал, где он живет.

- Мальчик спросонья перепугался, не понимал, что происходит, - продолжает шофер. - Взял номер телефона его мамы, позвонил ей, успокоил. Мало ли, может, уже в розыск подали ребенка... Сказал ей, что посажу ребенка на другой автобус нашего маршрута. А потом передумал, все-таки ребенок маленький и спокойней будет самому его довезти. Предупредил женщину, чтобы нас встретили. И привез его домой.

Мама мальчика хотела даже отблагодарить деньгами.

- Но я отказался, - улыбается собеседник. - Не ради денег я это делал, я ей сразу сказал. И ничего сверхъестественного в таком поступке не вижу. Любой нормальный человек на моем месте поступил также. А что мне нужно было делать? Ребенка на морозе что ли высадить?

КОГДА ПОРТФЕЛЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОН САМ

- Знаете, бывает в день десять, пятнадцать, иногда двадцать учеников проходят через меня, прикладываю карты к валидатору, а на экране - нет средств, - смеется Константин. - Они стоят на меня глазами хлопают, я говорю: «Что стоишь? Проходи». Только родителям скажи, что у тебя денег нет на карточке, чтобы они тебе положили. Мало ли… Родители замотались, какие-то проблемы у них. Причем здесь дети?

Водитель сначала думал посадить мальчика на другой автобус, а потом решил, что лучше будет отвезти мальчонку самому.

Водитель сначала думал посадить мальчика на другой автобус, а потом решил, что лучше будет отвезти мальчонку самому.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это же не значит, что если у ребенка нет денег на карте, то его нужно высаживать. Я думаю, что большинство водителей поступили бы так же. По крайней мере, те, с кем я общаюсь. Ладно, еще был бы старшеклассник, которого можно было бы посадить просто в попутный автобус. А тут ребенок! Ну, куда его? Куда его пересаживать на другой транспорт, если у него портфель больше, чем он сам?!

- Начальство не ругало за перерасход топлива?

- Ничего страшного. Я сам с этим разберусь. Самое главное, что ребенок жив и здоров. Он не замерз, не пострадал, а остальное все ерунда.

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