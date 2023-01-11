«Даже окна заледенели»: Ростовчане пожаловались на неработающие печки в городских автобусах

Жители Ростова пожаловались на холод в автобусах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростов пришли крепкие морозы, которые в совокупности с сильным ветром делают долгое пребывание на улице очень некомфортным. Холода продлятся в регионе, как минимум, до 13 января. Из-за крепких морозов в областном МЧС даже сделали штормовое предупреждение.

- На территории Ростовской области с 11 по 13 января ночью будет от минус 12 до минус 17 градусов мороза, а при прояснениях – до минус 23. Днем в регионе - от минус 10 до минус 15. Такой температурный режим сохранится до 13 января и достигнет метеорологического явления - аномально-холодная погода, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

СУРОВЫЕ РОСВТОСКИЕ ВОДИТЕЛИ

Несмотря на то, что спасатели называют морозы «аномальными», ростовские водители, судя по всему, с ними не согласны. Дело в том, что во многих автобусах даже в морозы шоферы почему-то не включают печки.

Так, жительница Левенцовки каждый день ездит на работу в центр города в ледяном транспорте.

- С началом рабочей недели ни разу не попала в теплый 71-ый автобус. Почему-то не работает отопление. А сегодня дошло до того, что даже окна в салоне заледенели изнутри, - рассказывает Светлана Бирюкова.

Еще одна жительница Западного микрорайона Анастасия Лысенко такую же картину наблюдала в среду, 11 января, в автобусе, курсирующем по 16 маршруту.

Впрочем, автобусы, которые ходят по маршруту Северный – центр города, также не отличаются теплом внутри салона.

- Работаю в районе ЦГБ. Езжу с Северного, на 83-ьем. Сегодня думала, что просто примерзну к сиденью, - сетует Иван Сазонов.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Как рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в городском департаменте транспорта, с начала рабочей недели после новогодних праздников на горячую линию систематически поступают звонки с жалобами на неотапливаемые автобусы.

- Подобные обращения принимаем ежедневно. Дальше информацию передаем в транспортные предприятия, которые обслуживают тот или иной маршрут, - рассказал оператор горячей линии департамента транспорта.

При этом, отметил собеседник, горячая линия работает круглосуточно без выходных и праздников. Оставить жалобу можно по телефону 8 (800) 222-76-76 (звонок бесплатный).

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