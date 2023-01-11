Как ростовчанам пережить аномальные морозы и кто страдает от них в первую очередь, рассказал врач

В Ростов пришли крепкие морозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове наступили настоящие крещенские морозы. Столбик термометра днем показывает – 11 градусов, а по области – и все минус 20. По прогнозам метеорологов, холода продлятся вплоть до 13 января.

ОСТОРОЖНО, НА ТЕРМОМЕТРЕ – МИНУС

Более того, в ГО и ЧС Ростова предупреждают о резком ухудшении погоды. Так, в ближайшие дни порывы ветра в донской столице будут достигать 21 метра в секунду. А в региональном МЧС даже объявили штормовое предупреждение.

- На территории Ростовской области с 11 по 13 января ночью будет от минус 12 до минус 17 градусов мороза, а при прояснениях – до минус 23. Днем в регионе - от минус 10 до минус 15. Такой температурный режим сохранится до 13 января и достигнет метеорологического явления - аномально-холодная погода, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Зато потом наступит резкое потепление. Уже в субботу, 14 января, днем в Ростове плюс два градуса, а в воскресенье, 15 января, плюс три градуса тепла.

ПОГОДНЫЕ КАЧЕЛИ НЕ ДАЮТ ПОКОЯ

Борис Гуркин – руководитель больницы скорой медицинской помощи в Новочеркасске – рассказал, кто, прежде всего, страдает от таких температурных качелей. Также эксперт дал простые рекомендации по поводу того, как не разболеться в холода и при смене погоды оставаться бодрым.

По словам специалиста, от резких перепадов температур мучаются, в первую очередь, пожилые жители региона. Но и молодые люди, страдающие различными недугами, также в группе риска.

- Здесь надо учитывать не только возраст, но и наличие хронических заболеваний, - пояснил Борис Гуркин.

Так, все «прелести» резкой смены погоды ощутят на себе те ростовчане, у которых есть сердечно-сосудистые болезни и сахарный диабет.

- Все эти болезни могут в разной степени влиять на самочувствие во время перепадов температур. Изменение погоды, атмосферного давления сказываются на сердечном ритме. Также погодные явления оказывают влияние на сгущение крови, а, значит, и на работу сосудов. Отсюда могут возникать головные боли, слабость, общее недомогание, - продолжает эксперт.

КАК ЧАСТО НАДО ХОДИТЬ К ВРАЧАМ

По словам специалиста, сердечно-сосудистые заболевания сегодня очень помолодели. Чтобы избежать плохого самочувствия во время погодных изменений, необходимо выполнять простые рекомендации: больше гулять на свежем воздухе, следить за весом, правильно питаться, заниматься спортом и высыпаться.

- Вообще, эти рекомендации надо выполнять вне зависимости от сезона. Это должно стать образом жизни, - говорит Борис Гуркин.

Также врач советует осенью обязательно делать прививки от гриппа, а с ноября по апрель принимать комплексные витамины.

- Поливитамины защищают головной мозг, сосуды, помогают справиться с напряжением и стрессами, укрепляют иммунитет. Кроме того, даже здоровым необходимо периодически проверяться у врача. Людям младше 40 лет советую делать это раз в два года, а тем, кому больше сорока – раз в год. А еще обязательно ежегодно проходите флюорографию, - добавил собеседник.

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