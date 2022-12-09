Врач из Ростовской области отправился добровольцем на Донбасс и за две недели спас больше ста жизней

Врач из Новочеркасска Борис Гуркин отправился добровольцев на Донбасс, чтобы спасать людей. Фото: предоставлено героем публикации

Борис Гуркин из Новочеркасска Ростовской области большую часть жизни посвятил спасению людей. Он – травматолог–ортопед. Последние девять лет руководит больницей скорой медицинской помощью в родном городе. А до этого много лет работал в военном госпитале, и не случайно именно в нем.

- После университета служил, был военным врачом в отряде особого назначения во время Первой чеченской кампании, а потом – и во время Второй чеченской, - объяснил корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Борис Гуркин.

«ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ НЕ ПОЗВОЛИЛА СОВЕСТЬ»

Последние годы врач лечил гражданских, но, когда началась специальная военная операция, сразу понял – он должен быть там, на Донбассе.

- У меня ведь есть боевой опыт. Поэтому я просто обязан был помочь, остаться в стороне мне не позволила бы совесть, - рассказывает 55-летний мужчина.

И вот, решение ехать на Донбасс принято. Дальше – дело техники.

- Надо было выбрать время для поездки, понять, как туда попасть. В сети случайно вышел на врача-хирурга из Рязани, который организовывал такие поездки. Я написал ему о своем желании и отправил резюме, - продолжает травматолог-ортопед. – В итоге я получил добро от него, после чего обговорил все со своим руководством, оформил отпуск за свой счет и в составе бригады других коллег поехал в ЛНР. Это было в августе.

117 операций Борис Гуркин и его коллеги провели за две недели в ЛНР. Фото: из архива героя публикации

117 ОПЕРАЦИЙ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

В Луганске Борис Гуркин работал в больнице, в которую привозили и мирных жителей, и военнослужащих. Жил специалист прямо в больничной палате.

- Это было удобно. Я мог оказать помощь в любое время суток, - поясняет мужчина.

За две недели напряженной работы бригада травматологов, в составе которой был и Борис, сделала 117 операций.

- Это тяжелые операции, с наркозом, мелкие мы не считали, - поясняет он.

Травматолог признается, что редко, когда выдавались спокойные сутки.

- Самая напряженная смена выдалась, по-моему, на 12-й день моего пребывания в Луганске. Тогда за день прооперировал 14 человек, - говорит специалист.

«ВСЕГДА БИЛИСЬ ЗА ТО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ НОГИ»

Так как больница, в которой на добровольных началах работал донской специалист, являлась взрослой, то сюда редко попадали дети.

- Но, конечно, единичные случаи были. Оперировал мальчиков лет 13-ти. Оба наступили на мины – лепестки. У ребят пострадали стопы. Вообще, когда дети наступают на такие мины, травмы могут быть намного серьезнее, чем у взрослых. Осколки могут попасть и в грудь, и в голову, и брюшную область, - рассказывает медик.

По словам военного врача, самые распространенные травмы в ЛНР на тот момент были минновзрывные нижних конечностей и таза.

- Если было необходимо, проводили ампутацию, но, конечно, всегда бились за то, чтобы сохранить ноги, - рассказывает специалист.

«НИКТО НЕ ПЛАКАЛ И НЕ СТОНАЛ»

Борис Гуркин говорит, что особенный след в его душе оставили раненые защитники Родины.

- Многие подрывались на минах. Раненых, истекающих кровью, их привозили к нам в больницу. Никто из них не плакал, не стонал, не истерил и не жаловался на жизнь, - рассказывает медик.

Однажды на хирургический стол попал доброволец, участник СВО. Совсем еще мальчишка. 19 лет.

- У него была ранена нога, почти оторвана стопа. Очень серьезная травма. Вопрос стоял об ампутации. Мы с командой сделали все возможное, чтобы ногу сохранить. И у нас это получилось, - продолжает Борис.

Часто попадали в ту больницу и военные, пострадавшие от снайперов.

- Это коварные, опасные ранения. Бывало, К нам поступали по пять, по шесть человек из одного отряда, попавшие под снайперский обстрел, - вспоминает специалист.

Сам того не ожидая, врач стал победителем одной из номинаций премии "Мы вместе". Фото: предоставлено героем публикации

«Я БЫЛ СЧАСТЛИВ»

По словам врача, эти две недели в ЛНР были намного тяжелее в плане объема работы и графика, чем в родной больнице в Новочеркасске.

- Но я был счастлив, - улыбнулся он.

К слову, дома все это время его ждали жена и трое детей: два сына и дочь.

Многодетный отец признается, что супруга, понимая, что на Донбассе опасно, не отговаривала его от поездки.

- Она меня поддержала. Более того, она сама очень хотела бы туда поехать, но не смогла, не с кем было оставить восьмилетнего сына. Я же очень надеюсь, что еще раз вернусь туда, - говорит врач-доброволец.

«ЭТО ПОБЕДА ВСЕЙ КОМАНДЫ»

Врач, совершавший настоящие подвиги, пускай, и не на поле боя, а в операционной, сам героем себя не считает. Но вот жюри национальной премии «Мы вместе» так не думали.

Борис Гуркин стал вначале финалистом, а потом и победителем премии в своей номинации. Кстати, на церемонии награждения, которая прошла в Москве, был президент Владимир Путин.

- Я и не думал, что стану победителем. Кончено, я рад, что мою работу оценили на таком высоком уровне. Только это не моя победа, это победа всей нашей команды, - сказал Борис Гуркин.

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