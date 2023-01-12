Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 5:00

В Ростове 12 января ожидаются морозы до -7 градусов

Целый день в городе ожидается пасмурная погода
Лейла МИРИШОВА
Вечером ожидается мороз до -6

Вечером ожидается мороз до -6

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону ожидаются морозы до -7 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 12 января в городе целый день будет пасмурная погода, но без осадков. Днем температура воздуха составит -7...-4 градуса. Вечером ожидается мороз до -6. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

В пятницу, 13 января, в Ростове будет также пасмурно, а температура воздуха составит -4...-3 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резкое потепление на 15-20 градусов накроет Ростовскую область уже с 13 января

В конце недели температура воздуха достигнет плюсовых отметок

(Подробности)