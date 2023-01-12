В Ростове 12 января ожидаются морозы до -7 градусов

Вечером ожидается мороз до -6
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону ожидаются морозы до -7 градусов. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, 12 января в городе целый день будет пасмурная погода, но без осадков. Днем температура воздуха составит -7...-4 градуса. Вечером ожидается мороз до -6. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
В пятницу, 13 января, в Ростове будет также пасмурно, а температура воздуха составит -4...-3 градуса.
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