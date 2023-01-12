В Ростовской области загорелся автобус с шахтерами

Все шахтеры успели покинуть салон.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Красносулинском районе воспламенился автобус с шахтерами. ЧП произошло утром 12 января на трассе М-4 "Дон".
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, автобус с людьми загорелся во время движения. Водитель остановил транспорт, все шахтеры успели покинуть салон. Они вызвали спасателей.
- На месте происшествия работали две спецмашины и семь пожарных, – сообщили в ведомстве.
К счастью, при тушении автобуса никто не пострадал. Шахтеров отвезли на резервном автобусе.
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