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НовостиПроисшествия12 января 2023 5:27

В Ростовской области загорелся автобус с шахтерами

Транспорт вспыхнул во время движения
Лейла МИРИШОВА
Все шахтеры успели покинуть салон.

Все шахтеры успели покинуть салон.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Красносулинском районе воспламенился автобус с шахтерами. ЧП произошло утром 12 января на трассе М-4 "Дон".

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, автобус с людьми загорелся во время движения. Водитель остановил транспорт, все шахтеры успели покинуть салон. Они вызвали спасателей.

- На месте происшествия работали две спецмашины и семь пожарных, – сообщили в ведомстве.

К счастью, при тушении автобуса никто не пострадал. Шахтеров отвезли на резервном автобусе.

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