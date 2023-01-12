В Ростовском зоопарке у семьи игрунок родилась двойня

Игрунки – самые маленькие обезьяны. Фото: Ростовский зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке в семье маленьких обезьян – игрунков родилась двойня. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Сотрудники внимательно следят за состоянием мамы и малышей. Игрункам обеспечили максимальный покой и уют. Отметим, что большую часть забот о двойняшках взял на себя отец семейства. Он носит малышей на себе и отдает маме только на кормление. Настоящий пример заботливого папы.

Игрунки – самые маленькие обезьяны. Они обитают в Южной Америке. Животные питаются в основном фруктами и насекомыми.

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