В Ростове при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Огонь удалось потушить спустя полчаса. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке погиб мужчина. Трагедия произошла в переулке Суздальском 1 января.

По предварительной информации ГУ МЧС по Ростовской области, квартира загорелась на 4 этаже около 6 утра. Жильцы, почувствовав запах гари, выбежали на улицу и вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей, огонь охватил порядка 100 квадратных метров.

После ликвидации пожара в квартире спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. Его личность устанавливается. В результате пожара еще двое человек надышались дымом, им оказывают помощь медики.

- На месте ЧП работали семь пожарных расчетов, – отметили в ведомстве.

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