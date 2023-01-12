В Ростове при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Огонь удалось потушить спустя полчаса. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке погиб мужчина. Трагедия произошла в переулке Суздальском 1 января.
По предварительной информации ГУ МЧС по Ростовской области, квартира загорелась на 4 этаже около 6 утра. Жильцы, почувствовав запах гари, выбежали на улицу и вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей, огонь охватил порядка 100 квадратных метров.
После ликвидации пожара в квартире спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. Его личность устанавливается. В результате пожара еще двое человек надышались дымом, им оказывают помощь медики.
- На месте ЧП работали семь пожарных расчетов, – отметили в ведомстве.
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