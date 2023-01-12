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НовостиОбщество12 января 2023 7:30

Трех судей в Ростовской области назначил президент России Владимир Путин

Специалистов перевели на новые посты в Волгодонск, Донецк и Миллеровский район
Ангелина СКИБА
Также глава государства назначил заместителей председателей в двух судах

Также глава государства назначил заместителей председателей в двух судах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трех новых судей в Ростовской области назначил президент России Владимир Путин. Соответствующий документ можно найти на официальном интернет-портале правовой информации.

Должности распределились следующим образом: в Волгодонском районном суде будет работать Евгений Дмитриенко, в Донецком городском суде - Николай Суворов, в Миллеровском районном суде - Светлана Якунина. Срок полномочий специалистов - 6 лет.

Добавим, так же в указе главы государства говорится, что заместителем председателя Азовского городского суда стала Наталья Комова, а в 15 арбитражном апелляционном суде ту же должность заняла Наталья Шимбарева.

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Решение утвердили в апелляционной инстанции (подробности)