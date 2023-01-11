В Ростовской области вступил в силу приговор бывшему заместителю губернатора Сергею Сидашу

Приговор предыдущей инстанции подтвердили в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области оставили в силе приговор бывшему заместителю губернатора Сергею Сидашу. Экс-чиновник пытался обжаловать наказание по делу «о золотом песке». Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Решением апелляционной инстанции, Ростовским областным судом, изначальный вердикт оставили без изменений. Он уже вступил в законную силу, - прокомментировали в ведомстве.

До этого, в октябре 2022 года, разбирательства прошли в Кировском районном суде Ростова-на-Дону. Сергей Сидаш тогда получил 3 года условно по двум уголовным статьям, в том числе за злоупотребление полномочиями. Также утвердили иск о возмещении имущественного вреда.

Напомним, по данным следствия, во время подготовки к ЧМ-2018 были выданы незаконные указания по благоустройству стадиона «Ростов Арена». После этого торги на проведение работ провели без корректировок проекта, и в итоге произошла путаница с песком: деньги выделили на крупнозернистый, а по факту использовали очень мелкий. Ущерб составил 80,7 млн рублей.

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