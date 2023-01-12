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НовостиОбщество12 января 2023 8:18

Ростовская область вошла в топ-10 самых криминальных регионов России

На Дону зарегистрировали 52,4 тысячи нарушений закона
Ангелина СКИБА
Почти за год произошло около 3187 преступлений особой тяжести

Почти за год произошло около 3187 преступлений особой тяжести

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовская области заняла 6 место среди регионов России по числу преступлений в 2022 году. Такой вывод можно сделать на основе данных Генеральной прокуратуры РФ.

Так, по состоянию на январь - ноябрь уже прошлого года зафиксировали 52,4 тысячи нарушений закона. Изменения по сравнению с предыдущим периодом составили 2,5%.

Почти за год в Ростовской области произошло около 3187 преступлений особой тяжести, тяжких - 8634, экономических - 2764. Также были зарегистрированы дела, связанные с оборотом наркотиков и другими видами противоправной деятельности. Всего поймали около 19 тысяч подозреваемых, по этому показателю регион оказался на 8 месте.

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