Ростовская область вошла в топ-10 самых криминальных регионов России

Почти за год произошло около 3187 преступлений особой тяжести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовская области заняла 6 место среди регионов России по числу преступлений в 2022 году. Такой вывод можно сделать на основе данных Генеральной прокуратуры РФ.

Так, по состоянию на январь - ноябрь уже прошлого года зафиксировали 52,4 тысячи нарушений закона. Изменения по сравнению с предыдущим периодом составили 2,5%.

Почти за год в Ростовской области произошло около 3187 преступлений особой тяжести, тяжких - 8634, экономических - 2764. Также были зарегистрированы дела, связанные с оборотом наркотиков и другими видами противоправной деятельности. Всего поймали около 19 тысяч подозреваемых, по этому показателю регион оказался на 8 месте.

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