В Ростовской области ушел из жизни ветеран пожарной охраны Михаил Карницкий

Михаил Карницкий подготовил к изданию три книги на пожарную тематику. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области скончался заслуженный ветеран пожарной охраны Дона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Подполковник внутренне службы в отставке Михаил Карницкий ушел из жизни 11 января на 98-ом году жизни. Он посвятил пожарной охране 62 года. Михаил Борисович в 1948 году работал в пожарной части №12 города Новочеркасска. Также он отучился в пожарно-техническом училище.

За долгие годы работы он занял должность замначальника отдела службы управления пожарной охраны. В 1982 году Михаил Карницкий вышел на пенсию, но еще 28 лет посвятил пожарно-технической выставке. Он подготовил к изданию три книги на пожарную тематику и стал наставником для нескольких поколений донских огнеборцев.

В его коллекции есть десятки государственных и ведомственных наград, в том числе знаки «Лучший работник пожарной охраны» и «Отличник ГО СССР и РСФСР».

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