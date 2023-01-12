В Ростове выявили автобусы с неработающим отоплением

Было выявлено два автобуса с неисправной системой отопления Фото: Андрей ТАНАЕВ

В Ростове-на-Дону выявили автобусы с неисправной системы отопления. Об этом сообщили в городской администрации 12 января.

Отметим, что ростовчане жаловались на неработающий транспорт несколько дней. Система отопления не работала в автобусах на маршрутах 71, 83, 16 и 90. На данный момент эти маршруты №№ 71, 90 и 16 обслуживает МУП МТК «Ростовпассажиртранс», а маршрут № 83 — ООО «Янтарь 1».

В процессе осмотра подвижного состава было выявлено два автобуса с неисправной системой отопления. Они были сняты с маршрутов для устранения поломки. Как только все неполадки будут устранены, то транспорт вернут на линию.

В администрации отметили, что граждане могут обратиться по любому вопросу, касающегося общественного транспорта по телефону 8-800-222-76-76. По каждому обращению проводится проверка и принимаются меры, направленные на устранение нарушений.

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(Подробности)