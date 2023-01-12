Главу администрации Таганрога оштрафовали за свалку в районе Мариупольского шоссе

Чиновника оштрафовали за свалку со строительным мусором Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области глава администрации Таганрога пытался через суд оспорить штраф за нелегальную свалку, но жалобу чиновника не поддержали. Об этом сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора.

Выяснилось, что ранее в районе Мариупольского шоссе специалисты нашли участок, захламленный строительным мусором. Местные власти при этом ничего не предпринимали по этому поводу. В итоге в отношении сити-менеджера города был составлен протокол, который подразумевал штраф в 50 тысяч рублей.

- Не согласившись, глава администрации подал жалобу в Таганрогский городской суд Ростовской области. В инстанции оставили решение, вынесенное управлением, без изменения, а жалобу - без удовлетворения, - рассказали в управлении Росприроднадзора.

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