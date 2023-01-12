Худшим городом России по условиям видения бизнеса в 2022 году признан Ростов-на-Дону

Ростов набрал всего 43 балла Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов оказался худшим городом в России по видению бизнеса в 2022 году. Рейтинг составили специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

Специалисты исследовали различные направления при составлении рейтинга. Ростов набрал 43 балла по условиям видения бизнеса. Это наименьший показатель среди всех городов, которые были представлены в списке.

Донская столица больше всего баллов набрала за низкий уровень тревожности - 84 балла, а также качество образования - 80 баллов.

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(Подробности)