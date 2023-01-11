Ростовская область вошла в десятку регионов по программному обеспечению

Основным условием было наличие большого совокупного объема разработки ПО. Фото: правительство РО.

В прошлом году Ростовская область вошла в топ-10 российских регионов по уровню развития программного обеспечения. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В ИТ-рейтинг вошли всего 30 российских регионов. Основным условием было наличие большого совокупного объема разработки ПО. Жюри, прежде всего, оценивало данные по объемам экспорта компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг. Кроме того, учитывались мнения участников отрасли и базы аккредитованных в Минцифры РФ фирм.

Высокое место Ростовской области в рейтинге стало свидетельством наличия диалога между представителями власти и ИТ-предпринимателями, считают эксперты. Так, в прошлом году число зарегистрированных разработчиков программного обеспечения на Дону увеличилось на 374. Сегодня в регионе насчитывается более 4000 ИТ-компаний и индивидуальных предпринимателей, задействованных в этой сфере.

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