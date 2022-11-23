Сниженные ставки для ИТ-компаний Ростовской области сохранятся до конца 2024 года

В Ростовской области на два года продлили действие сниженных ставок для ИТ-компаний. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на два года продлили действие сниженных ставок для ИТ-компаний, сообщил глава донского региона Василий Голубев.

На Дону для организаций и индивидуальных предпринимателей ИТ-отрасли ставки по упрощенной системе налогообложения были снижены - до 1% по объекту налогообложения «доходы» и до 5% по объекту налогообложения «доходы минус расходы».

При этом срок действия меры ранее был установлен до конца текущего года, однако, учитывая федеральные подходы к поддержке отрасли информационных технологий, на территории Ростовской области продлен срок ее действия до конца 2024 года. Что, по мнению донских властей, позволит поддержать региональных разработчиков, обеспечить работоспособность существующих ИТ-проектов и сохранить рабочие места.

Напомним, в апреле 2022 года ставку по упрощенной системе для IT-специалистов Ростовской области снизили с 6% до 1%. Среди реальных шагов по поддержке специалистов IT-отрасли стало снижение ставок по упрощенной системе налогообложения до 1% при объекте налогообложения «доходы». Другой мерой поддержки является проведение хакатонов, которые собирают сотни молодых специалистов.

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