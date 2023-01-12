С 12 января перекрыли выезд из Батайска на Западное шоссе по улице Фермерской

Причина перекрытия пути - капитальный ремонт трассы. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

С 12 января до 1 февраля в Ростовской области перекрыли выезд из Батайска на Западное шоссе по улице Фермерской. Об этом водителей накануне предупредили местные власти и пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Из Батайска на подъезд к донской столице можно выехать через улицы Максима Горького и Энгельса. В обратном направлении предлагают преодолеть азовскую развязку и далее заехать по улице Грузинской.

Напомним, причина перекрытия пути - капитальный ремонт участка трассы А-135 от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону (Западный подъезд от 0 до 6 км).

Донских автолюбителей просят учитывать дорожные изменения. Следует быть внимательными в местах проведения работ, нужно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.

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