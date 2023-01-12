С 1 февраля 2023 года изменится стоимость проезда в трамваях Таганрога

Платить по-новому пассажиры начнут со следующего месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 февраля 2023 года в Ростовской области изменится стоимость проезда в трамваях Таганрога. Новый тариф уже утвердили, сообщают местные власти.

Так, со следующего месяца таганрожцы и гости города будут платить за билет 25 рублей, школьники, студенты и пенсионеры - по 20 рублей.

Напомним, в августе 2022 года повысили цену за проезд в автобусах приморского города - вместо 22 рублей с пассажиров начали брать по 25 рублей. Тогда изменения не коснулись электротранспорта.

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