С 1 февраля 2023 года изменится стоимость проезда в трамваях Таганрога

Платить по-новому пассажиры начнут со следующего месяца
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 1 февраля 2023 года в Ростовской области изменится стоимость проезда в трамваях Таганрога. Новый тариф уже утвердили, сообщают местные власти.
Так, со следующего месяца таганрожцы и гости города будут платить за билет 25 рублей, школьники, студенты и пенсионеры - по 20 рублей.
Напомним, в августе 2022 года повысили цену за проезд в автобусах приморского города - вместо 22 рублей с пассажиров начали брать по 25 рублей. Тогда изменения не коснулись электротранспорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Молодой учительнице из Таганрога срочно требуется донорская кровь
У женщины стремительно развивается тяжелое заболевание (подробности)