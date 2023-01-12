Нейрохирург рассказал ростовчанам, когда нужна операция при межпозвонковой грыже

Грыжа грыже рознь, и не каждой нужна операция, но с отдельными медлить нельзя, уверен специалист. Фото: Евгения ГУСЕВА

Одним из показаний для срочной операции при межпозвонковой грыже является сдавление спинного мозга либо его корешков, приводящее к нарушениям функций даже тазовых органов. Нейрохирург Долгопрудненской ЦГБ Станислав Киселев в интервью NEWS.ru рассказал, что экстренное вмешательство требуется при недержании или задержки мочеиспускания с болевым синдромом и когда ноги слабеют все сильнее.

- Нет однозначного подхода, что если грыжа диагностирована, то это 100 процентов операция, - уточняет Станислав Киселев. - Чаще это шейный или поясничный отделы, в грудном реже и лечится по-другому. Если же идет недержание или задержка мочеиспускания с болевым синдромом, с прогрессирующей слабостью нижних конечностей, то тут нечего заниматься самолечением.

Также по словам врача, другой распространенной причиной операции — плановое вмешательство, когда болевой синдром выраженный, а консервативная терапия оказалась неэффективной.

Также на стол хирурга придется лечь, если у больного наблюдается слабость определенной группы мышц, иннервация который нарушена из-за сдавленного грыжей корешка. И здесь медлить нельзя. Но грыжа грыже рознь, и не каждая требует оперативного вмешательства.

- По сути, это выход в просвет позвоночного канала содержимого межпозвонкового диска, той его части, которая содержит больше влаги и практически не сжимается под действием физических законов, - объясняет доктор. - Она может быть в любом отделе позвоночника.

Врач говорит, что грыжа может быть и большой, но не сдавливать нервы — у кого-то широкий позвоночный канал, а у кого-то узкий. Также все зависит от места разрыва фиброзного кольца и выпадения грыжи: если рядом нервный корешок, то даже маленькая грыжа или протрузия вместе с увеличенным межпозвонковым суставом могут причинить сильную боль, и потребуется хирургическое вмешательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Работа - прощай позвоночник»: Ростовский курьер откровенно рассказал, чего стоит доставить вам домой суши-роллы и телевизоры-холодильники

Узнали, какие дают чаевые, про вечные велозабеги и странные заказы (подробнее)