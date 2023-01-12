32,5 тысячи заявлений на пособие для беременных женщин и семей с детьми оформили в Ростовской области

На детей перечисляют от 6,8 тысячи до 13,7 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32,5 тысячи заявлений на единое пособие для беременных женщин и семей с детьми приняли в отделе Социального фонда России по донскому региону. Об этом сообщают власти.

На финансовую поддержку могут претендовать женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, а также родители ребят до 17 лет. Пособие назначают тем, у кого доход ниже регионального прожиточного минимума на человека, то есть меньше 13,5 тысячи рублей. 50 %, 75 % или 100 % от этой суммы может составлять сама выплата.

На детей перечисляют от 6,8 тысячи до 13,7 тысячи рублей, жительницам Дона, которые находятся в положении - от 7,3 тысячи до 14,7 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охрану школ Ростова в 2023 году доверили сотрудникам двух ЧОПов

Исполнители должны организовать круглосуточное дежурство (подробности)