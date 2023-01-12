Охрану школ Ростова в 2023 году доверили сотрудникам двух ЧОПов

Охрану детей доверили фирмам «Скорпион-Дон» и «Формула безопасности» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове безопасность ряда школ будут обеспечивать две частные охранные организации. Итоги конкурсов, завершенных в декабре 2022 года, можно найти на портале госзакупок.

Выяснилось, что охрану детей доверили фирмам «Скорпион-Дон» и «Формула безопасности». Сотрудники этих организаций в течение 2023 года должны работать в Ленинском, Кировском, Первомайском, Советском, Пролетарском, Ворошиловском и Октябрьском районах.

Суммы контрактов на выполнение работ по отдельным объектам варьируются от 6 млн до 18,3 млн рублей. Каждая закупка предполагает охрану от 3 до 10 образовательных учреждений на отдельных территориях.

Исполнители должны организовать круглосуточное дежурство и пропускной режим. Также специалистов обязали постоянно патрулировать территории, следить за ключами от кабинетов, защищать жизнь и здоровье учеников и работников школ.

Напомним, вопросы усиленной охраны начали активно обсуждать еще в 2021 году, после нападения на детей в Казани. Тогда ростовские власти сообщили, что 268 детских садов, школ, лицеев и гимназий оборудованы кнопками сигнализации, домофонами и камерами видеонаблюдения.

При этом под профессиональной охраной на тот момент находились около 40 школ и 27 детсадов Ростова, в остальных организациях за пропуском посетителей следили вахтеры. Известно, что после этого, в 2022 году, на охрану школ города было выделено более 70 млн рублей.

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