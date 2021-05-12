Профессиональная охрана, камеры и турникеты: как в Ростове обеспечивают безопасность школьников

Власти разработают меры поддержки для предприятий, которые возьмут на работу подростков. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 12 мая, состоялось расширенное планерное совещание главы Администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Обсуждение главных вопросов, поставленных на повестку дня, началось с минуты молчания в память погибших в казанской гимназии №175. Накануне там произошла страшная трагедия, когда 19-летний парень, возомнивший себя богом, открыл беспорядочную стрельбу по школьникам и преподавателям. В результате погибли девять человек, более 20 прямо сейчас находятся в больницах с тяжелыми огнестрельными ранениями.

ОТРАБОТКА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧС

В связи с этим первый вопрос, который обсудили на совещании, коснулся безопасности школ и детских садов донской столицы. Замглавы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова сообщила, что власти провели дополнительные инструктажи по отработке действий в случае возникновения ЧС с руководителями и охранной всех школ и детских садов. Уже усилен контроль пропускного режима, въезд автомобилей на территорию образовательных учреждений.

На данный момент все 268 детских садов, школ, лицеев и гимназий оборудованы кнопками тревожной сигнализации, а дошкольные учреждения дополнительно еще и домофонами. Везде работают камеры видеонаблюдения, есть ограждения, рамки металлодетектора.

- Дал поручение, чтобы 100 % учебных заведений были защищены! - сказал Алексей Валентинович. - Необходимо подготовить предложения по заключению договоров с охранными предприятиями города и оснастить школы и сады специализированной физической охраной!

РЕБЕНОК ПРИ ДЕЛЕ

Следующий вопрос коснулся трудоустройства школьников во время летних каникул. Учебный год подходит к концу, вскоре дети уйдут на длительный отдых. Власти города постоянно занимаются предоставлением работы для несовершеннолетних, но в связи с последними событиями тема стала еще актуальней.

На тему высказалась и директор департамента экономики города Полина Коростиева. По ее словам, работать смогут подростки от 14 до 18 лет. Такая практика поддерживает не только экономику города, когда временные сотрудники заменяют тех, кто уходит в заслуженный отпуск, но и благотворно влияет на развитие школьников: дает им возможность зарабатывать деньги и учиться ответственности.

Полина Коростиева подчеркнула, что в этом году власти должны трудоустроить 3 727 учеников. На данный момент места для работы нашли уже для 1,2 тысячи детей.

Глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко обратил внимание, что поступило предложение по выделению одного миллиона рублей для городского зоопарка и парка имени Горького. Это позволит дополнительно трудоустроить 200 подростков на длительный срок, например, на месяц.

- Необходимо проработать этот вопрос еще внимательней. Нам важно, чтобы дети летом работали, а не ходили без дела по городу. Если мы можем стимулировать это через городской бюджет, то давайте. Нужно продумать меры поддержки для предприятий, чтобы привлечь больше подростков, - подчеркнул Алексей Валентинович.

Полина Коростиева в свою очередь отметила, что администрация может предоставить налоговые преференции тем работодателям, которые будут трудоустраивать школьников. Например, это может быть либо снижение арендной платы.

ЦИФРА В ТЕМУ

8,9 миллионов рублей*. Столько пойдет в этом году на организацию временных работ из городского бюджета. Большинство средств - 6 миллионов - предусмотрено на обеспечение занятостью именно несовершеннолетних.

*По данным Администрации Ростова.

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При этом, все школы оснащены сигнализациями, камерами видеонаблюдения, металлодетекторами и домофонами (подробнее)