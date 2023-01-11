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НовостиОбщество11 января 2023 17:31

Водоканал нормализовал давление в городской сети

Проблем с подачей воды нет в Батайске и во всех частях Ростова
Екатерина ПОПОВА
С утра давление в системе технологи стали постепенно повышать.

С утра давление в системе технологи стали постепенно повышать.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Во всех частях Ростова, а также в Батайске было восстановлено оптимальное давление воды в городской сети. Об этом сообщили в ростовском водоканале.

Из-за морозов и бушующего ветра на Дону водоканал со вчерашенего дня стал предпринимать оперативные меры. А с утра давление в системе технологи стали постепенно повышать. Все водозаборные сооружения и насосные станции работают в штатном режиме.

Однако, в Нахичевани, Мясниковани, в поселке Ленинаван, а также в садовых товариществах в районе Вавилова работы над повышением давления пока продолжаются.

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