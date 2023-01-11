Водоканал нормализовал давление в городской сети

С утра давление в системе технологи стали постепенно повышать.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Во всех частях Ростова, а также в Батайске было восстановлено оптимальное давление воды в городской сети. Об этом сообщили в ростовском водоканале.
Из-за морозов и бушующего ветра на Дону водоканал со вчерашенего дня стал предпринимать оперативные меры. А с утра давление в системе технологи стали постепенно повышать. Все водозаборные сооружения и насосные станции работают в штатном режиме.
Однако, в Нахичевани, Мясниковани, в поселке Ленинаван, а также в садовых товариществах в районе Вавилова работы над повышением давления пока продолжаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аномальные морозы прогнозируют в Ростовской области до 13 января
Температура может снизиться до -23 градусов (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Проблемы с водой начались в Ростове-на-Дону из-за ветра и шуги на реке Дон
В некоторых районах ресурс могут подавать с пониженным давлением (подробнее)