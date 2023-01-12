В Ростове-на-Дону строится еще одна набережная

Всего было уложено около шести тысяч квадратных метров плитки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове строится еще одна набережная. Новый объект будет располагаться на территории ЖК «Суворовский» в Октябрьском районе города. Об этом сообщили в официальной группе жилого комплекса.

Новую набережную начали благоустраивать еще летом прошлого года. Подрядчики провели террасирование склонов с учетом природного ландшафта. Также они спроектировали прогулочные дорожки, установили уличное освещение и проложили кабель электропитания. Рабочие установили лавочки, урны и подвесные качели для комфортного отдыха жителей. Дальнейшее обустройство набережной продолжится в этом году.

Отметим, что всего было уложено около шести тысяч квадратных метров плитки на пешеходных дорожках и обустроено порядка трех тысяч квадратных метров территории под малые архитектурные формы.

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(Подробности)