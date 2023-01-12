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НовостиОбщество12 января 2023 12:04

Лишить госнаград антироссийски настроенных артистов предложила депутат из Ростовской области

Парламентарии уверена, что следует ограничить выступления подобных исполнителей
Ангелина СКИБА
Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Фото: пресс-служба ЗСРО

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Фото: пресс-служба ЗСРО

Ввести стоп-листы для антироссийски настроенных артистов, а также лишить их государственных наград предложила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Свое мнение парламентарий выразила на странице в Telegram.

- Поток ярости, злобы и другого негатива только усиливаются. Люди, предавшие свою страну, поклонников, родных и близких, считают, что могут вести такую риторику безнаказанно. Вновь предлагаю вернуться к разработке системы лишения нерадивых граждан госнаград, - написала Екатерина Стенякина.

По словам депутата, «необходим четкий перечень причин, по которым к нарушителям будут применяться санкции».

- Никаких манипуляций быть не должно. Нужен публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное поведение, - пояснила Екатерина Стенякина.

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