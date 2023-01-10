Мобилизованного жителя Ростовской области вернули на Родину после украинского плена

Военного внесли в списки тех, кто подлежит обмену Фото: Александр БОЙКО

Бойца, мобилизованного из Ростовской области, вернули на Родину после украинского плена. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат Государственной Думы России Екатерина Стенякина.

Парламентарий пояснила, что помогла освободить мужчину, обратившись в Минобороны России, а также к депутату Шамсаилу Саралиеву.

- В начале декабря прошлого года ко мне обратилась родственница одного из мобилизованных военных, проживающая в Новошахтинске. Женщина рассказала, что нашла видео с российскими военнопленными, среди которых был и ее дядя. Он оказался тяжело ранен и не способен самостоятельно передвигаться. Меня попросили включить его в списки тех, кто подлежит обмену, - написала Екатерина Стенякина.

Депутат добавила, что старания увенчались успехом - жителя Дона вместе с товарищами вернули и отправили на лечение в Подмосковье.

- Он уже вышел на связь со своими родственниками, его жизни ничего не угрожает. Как только появится такая возможность, постараюсь обязательно навестить бойца в медучреждении. Хочу поблагодарить всех, кто оказал содействие в освобождении воинов из плена, - добавила Екатерина Стенякина.

Добавим, накануне донские власти сообщили о возвращении домой более 250 мужчин, которых до этого призвали на службу в рамках специальной операции.

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