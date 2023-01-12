В центр Ростова съехались кареты скорой помощи и пожарные машины

В доме по адресу улица Пушкинская, 110 произошел перекал печи. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около двух часов 12 января в центр Ростов-на-Дону съехались кареты скорой помощи и пожарные машины. Спасателям поступил вызов о перекале печи в одном из домов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, сообщение на пульт дежурного поступило в 13:51. Оказалось, что в доме по адресу улица Пушкинская, 110 произошел перекал печи.

Уже в 14:19 пламя на площади один квадратный метр было ликвидировано. В настоящий момент информация о данном происшествии уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео крупного пожара в старинном здании в центре Ростова: огонь распространился на 500 кв.м

Появились фото и видео с места пожара в старинном здании на Суворова в Ростове (подробнее)