В Ростове мужчина украл деньги из кассы в кафе

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону мужчину подозревают в краже из кафе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 34-летний горожанин пришел в одно из кафе и дождался пока рядом с кассой не будет персонала. Как только он подобрал удачный момент, то быстро вытащил деньги, взял кассовый аппарат и скрылся. Все деньги он потратил на свои нужды.

Как только сотрудники кафе увидели пустую кассу, то сразу же обратились в полицию. Позже злоумышленника задержали. Выяснилось, что он неоднократно воровал из автомобилей. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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