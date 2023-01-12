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НовостиОбщество12 января 2023 12:49

Три математические школы Ростовской области назвали одними из лучших в России

Эксперты отметили уровень образовательных учреждений на основе достижений учеников
Ангелина СКИБА
Юные жители Дона показывали высокие результаты на международных олимпиадах

Юные жители Дона показывали высокие результаты на международных олимпиадах

Фото: Мария ЛЕНЦ

Три математические школы Ростовской области вошли в топ-200 лучших образовательных учреждений страны по версии центра «Сириус». Об этом сообщает сайт донского правительства.

Эксперты отметили высокий уровень преподавания в Таганрогском многопрофильном лицее, в специализированном учебно-научном центре ЮФО и в лицее классического элитарного образования Ростова-на-Дону.

Добавим, рейтинг вывели на основе результатов учеников по разным предметам - от математики до физики и географии.

- Рейтинг построили на анализе результатов международных олимпиад и других интеллектуальных соревнований и конкурсов. Донские учреждения вошли в списки школ, ученики которых стали лучшими из лучших по наиболее востребованным направлениям, - уточнил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

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