Три математические школы Ростовской области назвали одними из лучших в России

Юные жители Дона показывали высокие результаты на международных олимпиадах Фото: Мария ЛЕНЦ

Три математические школы Ростовской области вошли в топ-200 лучших образовательных учреждений страны по версии центра «Сириус». Об этом сообщает сайт донского правительства.

Эксперты отметили высокий уровень преподавания в Таганрогском многопрофильном лицее, в специализированном учебно-научном центре ЮФО и в лицее классического элитарного образования Ростова-на-Дону.

Добавим, рейтинг вывели на основе результатов учеников по разным предметам - от математики до физики и географии.

- Рейтинг построили на анализе результатов международных олимпиад и других интеллектуальных соревнований и конкурсов. Донские учреждения вошли в списки школ, ученики которых стали лучшими из лучших по наиболее востребованным направлениям, - уточнил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

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