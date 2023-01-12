Ростов вошел в топ-5 городов с наибольшим ростом спроса на загородную недвижимость

К началу 2023 года домами в сельской местности интересовались 27,4% потенциальных покупателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростов-на-Дону оказался на четвертом месте рейтинга городов с резко растущим спросом на загородную недвижимость. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Так, к началу 2023 года домами в сельской местности интересовались 27,4% потенциальных покупателей. Что на 8,7% больше, чем годом ранее, когда этот показатель достигал 8,7%. Первое же место рейтинга занял Новосибирск, а второе - Воронеж. Краснодар оказался на третьем месте.

Как отмечает специалист, в целом по России в начале 2023 года интерес покупателей к домам и дачам за пределами крупных населенных пунктов вырос на 3,2%.

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