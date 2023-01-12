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НовостиПроисшествия12 января 2023 13:10

Экс-начальника колонии Константиновска осудят за изготовление оружия и превышение полномочий

Задержанному предъявили обвинение по трем уголовным статьям
Ангелина СКИБА
Бывшему руководителю колонии теперь грозит тюремный срок

Бывшему руководителю колонии теперь грозит тюремный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в суд передали уголовное дело бывшего начальника исправительной колонии Константиновска. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, с апреля 2021 года по февраль 2022 года подозреваемый заставил заключенных незаконно изготовить 30 экземпляров холодного оружия, в том числе кинжалы и шашки. Кроме того, была организована торговля сувенирной продукцией.

- За полученные изделия бывший начальник получил от заказчика более 375 тысяч рублей. Руководить внес на расчетный счет своей организации только часть средств, остальной суммой он распорядился по собственному усмотрению, - рассказали в Следкоме.

Добавим, подозреваемому предъявили обвинение по трем статьям: «Незаконное изготовление оружия», «Превышение должностных полномочий» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана».

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