Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 января 2023 13:32

В Ростовской области отправили под стражу инспектора ДПС, подозреваемого в смертельной аварии

Это предварительная мера пресечения, сейчас по делу еще ведется следствие
Ангелина СКИБА
Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения»

Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области под стражу отправили инспектора ДПС, которого подозревают в смертельной аварии. Об этом сегодня, 12 января, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- Задержанный пробудет под стражей в течение 2 месяцев, то есть до 7 марта 2023 года включительно, - рассказали в инстанции.

Добавим, это лишь предварительная мера пресечения, сейчас по делу еще ведется следствие. Уголовное дело завели по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Напомним, предварительно, 7 января 2023 года правоохранитель сел за руль Kia Ceed в состоянии алкогольного опьянения. Молодой мужчина не придерживался безопасной скорости и в итоге врезался в припаркованный на обочине «КамАЗ». После столкновения серьезные травмы получила пассажирка легкового автомобиля, она скончалась в машине скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге на 72 часа арестовали инспектора ДПС, подозреваемого в смертельной аварии

Вопрос о заключении под стражу рассмотрят 12 января (подробности)