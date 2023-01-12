В Ростовской области отправили под стражу инспектора ДПС, подозреваемого в смертельной аварии

Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области под стражу отправили инспектора ДПС, которого подозревают в смертельной аварии. Об этом сегодня, 12 января, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- Задержанный пробудет под стражей в течение 2 месяцев, то есть до 7 марта 2023 года включительно, - рассказали в инстанции.

Добавим, это лишь предварительная мера пресечения, сейчас по делу еще ведется следствие. Уголовное дело завели по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Напомним, предварительно, 7 января 2023 года правоохранитель сел за руль Kia Ceed в состоянии алкогольного опьянения. Молодой мужчина не придерживался безопасной скорости и в итоге врезался в припаркованный на обочине «КамАЗ». После столкновения серьезные травмы получила пассажирка легкового автомобиля, она скончалась в машине скорой помощи.

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