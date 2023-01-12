Отмечать старый Новый год собираются 22% ростовчан

На работе старый Новый год отпразднуют только 10% респондентов. Фото: ГУСЕВА Евгения

Только 22% ростовчан планируют отмечать старый Новый год. Об этом рассказали на сервисе SuperJob.

По данным статистики, каждый третий ростовчанин хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным госпраздником, а каждый второй ростовчанин — против. По словам респондентов — это необязательно широкое застолье, а просто чаепитие в семейном кругу и лепка вареников с сюрпризами.

На работе старый Новый год отпразднуют только 10% респондентов. И только 35% жителей хотят, чтобы праздник стал государственным и выходным днем. Однако доля тех, кто против выше, их 53%.

Отметим, что за дополнительный выходной 13 января чаще выступают респонденты до 34 лет, хотя праздновать старый Новый год больше свойственно старшему поколению.

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