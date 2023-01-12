Шеф ростовского ресторана поделился фирменным рецептом хинкалей с сюрпризами

Если же в хинкалине окажется грецкий орех, то в этом году у вас будет крепкое здоровье. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Готовить вареники с сюрпризами под Старый Новый год — это традиция исключительно народов Юга России. И в Ростове каждый готовит это блюдо по-своему. Но оказывается, повара ростовских ресторанов кладут новогодние сюрпризы не только в вареники, но и в хинкали. Бренд-шеф Вепхвиа Циквадзе поделился с корреспондентом «КП — Ростов-на-Дону» своим фирменным рецептом хинкалей с сюрпризами, а также объяснил, почему не бывает хинкалей без кинзы и красного перца.

ФАСОЛЬ — К ПОПОЛНЕНИЮ В СЕМЬЕ

Повар очень ответственно подошел к подготовке главного ингредиента своего блюда — сюрпризов. В классификации Вахи черный перец означает новые дружеские отношения, а арахис — приключения романтического характера. Если вам попадется курага, то это означает, что вас ждут скорые радостные известия. Если же в хинкалине окажется грецкий орех, то в этом году у вас будет крепкое здоровье.

Монета означает материальное благополучие, а фасоль — пополнение в семье. Лавровый лист символизирует внезапную славу, а пуговица — обновки, которые вы скоро купите.

- При приготовлении «сюрпризов», лучше их завернуть в фольгу, - советует шеф-повар. - Ведь монеты все равно будут грязными.

ХИНКАЛИ БЕЗ КИНЗЫ — ЭТО ПЕЛЬМЕНИ

Начинка для хинкалей может быть разная — мясная, грибная или сырная. Ваха рассказал, как он готовит это блюдо с мясом. Берем 600 грамм говядины и 400 грамм свинины. Через крупную решетку сначала пропускаем мясо. Затем нарезаем репчатый лук и прокручиваем его через мясорубку. Добавляем соль и перец по вкусу.

- Обязательно нужно добавить рубленную кинзу — грамм 15, - подчеркивает повар. - И столько же красного стручкового перца.

По мнению шефа, без этих элементов у вас получатся вовсе не хинкали, а пельмени.

МУКА И ВОДА

На один килограмм вареников потребуется один килограмм пшеничной муки, 350 миллилитров холодной воды и 16 грамм соли. Выливаем подсоленную воду в муку и замешиваем крутое тесто. После чего на один час убираем его в холодильник. Достаем и разделяем на несколько частей.

- В итоге у нас из теста получаются комки теста весом по 45 грамм, - поясняет шеф. - Мы берем и раскатываем их в лепешки диаметром примерно 10 сантиметров.

Затем в лепешку накладываем фарш и начинаем ее защипывать. Чем больше складок на хинкалине, тем лучше, - отмечает Ваха. - Минимум их должно быть 18. Собрав вместе, мы их задавливаем, чтобы складки не распались. А сам хвостик аккуратно отрезаем.

КАК ВАРИТЬ И ПОДАВАТЬ

После предварительной подготовки мы кидаем в кипящую подсоленную воду готовые хинкали и аккуратно их помешиваем. Замороженные хинкали нужно варить в течение 10 минут, а только что слепленные – всего 6-7 минут.

Хинкали с сюрпризами к столу обычно не подаются с жаренным луком, как те же вареники. К ним подойдет сливочно-чесночный соус, аджика, мацони и другие острые соусы.

- Мы же грузины, - смеется собеседник. - Без острого на кухне никак!

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