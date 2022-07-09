Гламурная окрошка, свекольник и щавелевый суп: рецептами летних блюд поделилась повар из Ростова

Скажи, на чем ты готовишь окрошку, и я скажу, кто ты! Фото: Артем КИЛЬКИН

Жаркий июнь уже в самом разгаре, а значит, что самое время выставить кондиционер на +19, запастись прохладным квасом, и конечно же приготовить ароматную окрошечку или освежающий свекольник. Ну а чтобы блюда получились вкусными и необычными читательница «КП - Ростов-на-Дону» и бабушка шести внуков подготовила для вас интересные рецепты, с которыми справится любая хозяйка.

ОКРОШКА СЕМЕЙНАЯ НА КЕФИРЕ

Как однажды правильно подметила одна хозяйка, скажи мне, с чем твоя окрошка, и я скажу кто ты. Ну а если серьезно, это, пожалуй, одно из немногих блюд, которое по количеству рецептов может сравниться разве что с борщом. Здесь вам и на минералке, и на кефире, и на сметане, и на квасе, и на сыворотке - хоть каждый день готовь что-нибудь новенькое. Составили для вас топ три самых вкусных. И первой в этом рейтинге будет семейная окрошка на кефире с добавлением ароматных копченостей.

На пятилитровую кастрюлю вам понадобиться: 5 варенных яиц, 5-7 свежих огурцов, пучок редиски, варенная колбаса - 350 граммов, копченные ребра – 150 граммов, укроп, петрушка, базилик, стручковый лук, два литра кефира жирностью 2,5.

Сколько семей - столько и рецептов окрошки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рецепт: заранее подготовьте пятилитровую кастрюлю, куда будете добавлять все ингредиенты. Итак, поехали. Сначала нарезаем докторскую колбасу на ровные квадратики, затем берем копченные ребра, отделяем от них кость, и оставшееся мясо режем по аналогичную принципу. Далее разделяем яйца на две части, и пропускаем через специальную крупную терку, если такой нет, самостоятельно делаем кубики ножом. Точно также нарезаем редиску, огурцы, зелень и добавляем все в кастрюлю. Финальным штрихом солим, перчим, а затем заливаем ингредиенты двумя литрами кефира. Если консистенция покажется вам слишком густой, можно добавить в блюдо еще плюс-мину 300 мл кефира. После всех манипуляций отправляем окрошку в холодильник минимум на 4 часа, в идеале, конечно, блюдо должно настояться за сутки. Тогда ингредиенты успеют раскрыться, и вы получите невероятное удовольствие.

ГЛАМУРНАЯ ОКРОШКА

Ну а если классический рецепт не для вас, можно разнообразить любимое блюдо, добавив в него свеклу. Да, да, мы не ошиблись. Именно свекла придает окрошке красивый розовый оттенок и уникальный вкус.

Для приготовления блюда на трехлитровую кастрюлю вам понадобиться: литр кефира, огурец - 1 шт, свекла – 1 шт, картофель – 1 шт, 4 варенных яйца, 200 граммов докторской колбасы, пучок укропа, репчатый лук, пол-литра кипяченной воды, столовую ложку горчицы и сметаны, и соль, перец по вкусу.

А может гламурной окрошечки? Фото: Артем КИЛЬКИН

Рецепт: огурец, картофель, яйцо и колбасу нарезать кубиками. Затем отварить свеклу и натереть на терке крупной стружкой. Лук и укроп измелить и потолочь вместе с солью в отдельной тарелке. Далее добавить все ингредиенту в кастрюлю, и залить кефиром. После посолить и поперчить, а затем регулировать густоту, добавляя охлажденную кипяченную воду. Готовую окрошку убрать в холодильник и дать настояться. На этот рецепт у вас уйдет всего 25 минут, зато невероятный вкус и восторг домочадцев будут обеспечены.

НА КВАСЕ И С ЛИМОНОМ

А если вы не фанат кефира, замечательной альтернативой станет мясная окрошка на квасе с добавлением лимонного сока.

Ингредиенты: зеленый лук – 300 граммов, варенное яйцо 4-5 шт, русская горчица, полтора литра кваса, свежий огурец, 300 граммов отварного мяса, 300 граммов картофеля в мундире, 1 столовая ложка хрена, 100 граммов укропа, 2 столовые ложки майонеза, и 1 ложка лимонного сока.

В северной столице окрошку готовят даже с рыбой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рецепт: подготовьте кастрюлю, затем нарежьте в нее зеленый лук, добавьте измельченные желтки варенных яиц и горчицу. Получившуюся массу нужно растолочь до состояния кашицы, а после залить квасом. В полученную смесь положить укроп, нарезанную на кубики картошку и огурцы, а также белок от яйца. Далее кладем мелко нарезанное мясо, по желанию немного хрена, и обязательно столовую ложку лимонного сока. В финале добавляем к блюду сметану или майонез, и перемешиваем. По желанию можно регулировать густоту, добавляя квас.

СВЕКОЛЬНИК, ЧТОБЫ УДИВИТЬ ДОМАШНИХ

Ну а если у вас случилась окрошечная передозировка, на смену может прейти освежающий холодный свекольник. Это блюдо незаслуженно отмели на второй план, ведь по вкусу оно ничуть не уступает успешной сестре. В конце концов, все новое – это хорошо забытое старое, поэтому скорее записывайте рецепт, и удивляйте домашних.

Ингредиенты: одна головка свежей свеклы, 30 граммов черемши, 2-3 крупных яйца, пучок укропа, два огурца, две-три головки редиса, 350 граммов сметаны, полтора литра кипяченной воды, сок лимона и соль – по вкусу, а также две отварные картофелины для подачи.

Готовить окрошку, может, и не долго, а вот настаивать в холодильнике придется. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рецепт: для начала заранее отварите яйца «вкрутую», остудите и нарежьте кубиками. Далее нужно отварить свеклу в кожуре, а затем также остудить, почистить и натереть на крупные ломтики. Далее отрежьте боковые стороны редиса, и нашинкуйте тонкими полосками или же натрите на крупной терке. Огурцы стоить нарезать также, как редис. После мелко нарежьте черемшу и укроп. Полученные ингредиенты пересыпьте в кастрюлю, добавьте туда же ложку сметаны, а затем залейте полтора литра охлажденной воды. В финале можно посолить по вкусу, а также добавить сок лимона, и все тщательно перемешать. Перед подачей, прямо, как и окрошку очень важно поставить в холодильник минимум на 3–4 часа. Подавать блюдо можно вместе с отварной картошкой.

ЩАВЕЛЕВЫЙ СЕКРЕТ

И завершает наш топ маэстро холодный щавелевый суп. Он также станет прекрасной альтернативой окрошке или свекольнику.

Ингредиенты: две горсти щавеля, стакан кефира, три куриных яйца, два огурца, стакан минеральной воды, 40 граммов зеленого лука, пучок укропа, соль по вкусу.

Рецепт: отваренные яйца, а также огурец нарезать соломкой. Далее нужно хорошо измельчить зеленый лук и укроп, соединить вместе, добавить соли и растереть в ступе пока зелень не начнет давать аромат. После щавель нужно отварить в подсоленной воде пока он не станет мягкий, а затем вытащить и остудить. Далее в полученный щавель заливаем стакан кефира и минеральной воды и перемешиваем. Далее добавляем смесь из лука с укропом, огурец, яйцо, и снова перемешиваем. После суп также стоит охладить, и подавать с отварной картошкой. А вот теперь приятного аппетита!

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