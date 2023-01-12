В Волгодонске в ДТП пострадала 12-летняя девочка

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске в аварии пострадала 12-летняя девочка. ДТП произошло днем 12 января на проспекте Курчатова.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 48-летняя водитель «Грэйт Вол» не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП. Из-за сильного удара машину помяло, а сама водитель и 12-летняя пассажирка пострадали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Сейчас обстоятельства случившегося проясняют правоохранители

(Подробности)