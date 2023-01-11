В Ростове под колесами иномарки пострадала 13-летняя девочка

Водитель сбил школьницу около «зебры». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
В Ростове-на-Дону 13-летняя девочка пострадала под колесами иномарки Citroen, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Известно, что несчастный случай произошел днем 11 января. Водитель сбил школьницу около «зебры».
- Пострадавшей потребовалась и была оказана медицинская помощь. Почему мужчина не успел вовремя остановить транспорт, сейчас выясняют сотрудники полиции, - рассказали в УГИБДД.
Отметим, это уже далеко не первый подобный случай вблизи пешеходного перехода. Например, вчера в Зернограде водитель «ВАЗа» сбил женщину с малышами 1,5 и 7 лет.
Донских водителей просят проявлять внимательность за рулем. Следует всегда придерживаться безопасной скорости, особенно рядом пешеходными переходами.
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