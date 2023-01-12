В Ростовской области в ДТП пострадали женщина и девочка-подросток

Происшествие случилось на проспекте Курчатова в Волгодонске. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске Ростовской области 12 января около двух часов дня, по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «Грэйт Вол» с опорой линий электропередач. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Происшествие случилось на проспекте Курчатова. В результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля «Грэйт Вол»: 48-летняя женщина и двенадцатилетняя девочка. О судьбе 49-летнего водителя ничего неизвестно

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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