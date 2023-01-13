В Шахтах двух мужчин подозревают в сбыте наркотиков

В отношении мужчин возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахатах двух мужчин подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, при досмотре 35-летнего и 37-летнего мужчин правоохранители нашли несколько свертков запрещенных курительных смесей. Выяснилось, что один из злоумышленников проживал в Ставропольском крае. Они планировали оставить несколько пакетиков с наркотиками на территории города путем «тайников-закладок», а также сбыть через интернет-магазин.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Им избрана мера пресечения в виде ареста.

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