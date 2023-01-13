В Новочеркасске при пожаре в многоэтажке погиб 64-летний мужчина

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новочеркасске при пожаре в многоквартирном доме погиб 64-летний мужчина. Трагедия произошла 11 января на улице Гвардейской.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, квартира начала полыхать около 19:20. Жильцы, увидев дым из соседней квартиры, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных огонь уже потушили.
В одной из комнат спасатели обнаружили тело 64-летнего мужчины. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.
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