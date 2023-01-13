В Новочеркасске при пожаре в многоэтажке погиб 64-летний мужчина

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске при пожаре в многоквартирном доме погиб 64-летний мужчина. Трагедия произошла 11 января на улице Гвардейской.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, квартира начала полыхать около 19:20. Жильцы, увидев дым из соседней квартиры, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных огонь уже потушили.

В одной из комнат спасатели обнаружили тело 64-летнего мужчины. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове сгорел частный дом в центе города

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров

(Подробности)